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Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова пожаловалась на дикую боль в животе

24-летняя выпускница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова пожаловалась поклонникам на боли в животе. Как утверждает избранница Евгения Кузина, она не может спать и очень переживает из-за своего самочувствия перед родами.
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова пожаловалась на дикую боль в животе

Считанные часы назад Александра Артемова продемонстрировала подписчикам сильно отекшие ноги, на которые, по ее словам, она уже не может надеть ни одну свою обувь. Правда, на этом хныканье бывшей участницы «Дома-2» не прекратилось. Выяснилось, что будущая мамочка очень плохо спит, а все из-за болей в животе, от которых она постоянно просыпается.

Артемова уверяет, что когда она впервые проснулась от того, что сильно болит живот, подумала, что у нее начались схватки. Вот только Александра ошиблась, однако нормально поспать ей уже не удалось.

«Мне так плохо! Сон нездоровый, я не высыпаюсь», - подчеркнула Саша.


По словам Артемовой, ей срочно нужно выспаться, ведь кто-то из подписчиц объяснил, что после родов у нее точно не получится поспать. А все из-за адреналина, который в большинстве случаев буквально одолевает женщин во время родовой деятельности. К слову, принимать горячий душ Артемова не боится, ведь знает, что он не всегда влияет на то, чтобы у будущей мамочки началась родовая деятельность.

«Я всю беременность, кстати, купалась под горячим душем. Нужно попробовать еще один метод», - заявляет Саша в свежем Stories.

Кроме того, Артемова подчеркнула, что ей в действительности не так уж и важно, кто у нее родится, главное, чтобы это радостное событие побыстрее произошло.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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