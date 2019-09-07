Американские эксперты опасаются «русских беспилотных танков»
Американские эксперты следят за созданием новой российской беспилотной военной техники, которая может изменить ныне существующие стратегии ведения боевых действий. Представители Пентагона считают, что у ВС РФ с появлением боевых машин «Уран» появилась возможность для выполнения различных задач, в том числе и без участия оператора.
По информации издания «Слово и дело», новому российскому роботу-сапёру «Уран-6» удалось показать свою эффективность во время боёв в Сирии. В частности, технику применили во время разминирования одного из районов Пальмиры. Более того, процесс произошел во время непосредственных столкновений с боевиками террористических группировок, поэтому «Уран-6» помог избежать человеческих потерь.
Что касается дрона «Уран-14» для тушения пожаров, то его использовали при ликвидации пожара в Ачинске, произошедшего из-за взрыва на складе боеприпасов. Американские эксперты особенно выделяют робот-танк «Уран-9», способный защищать особо важные объекты, при этом функционируя без оператора, самостоятельно принимая важные решения.
По информации издания «Слово и дело», новому российскому роботу-сапёру «Уран-6» удалось показать свою эффективность во время боёв в Сирии. В частности, технику применили во время разминирования одного из районов Пальмиры. Более того, процесс произошел во время непосредственных столкновений с боевиками террористических группировок, поэтому «Уран-6» помог избежать человеческих потерь.
Что касается дрона «Уран-14» для тушения пожаров, то его использовали при ликвидации пожара в Ачинске, произошедшего из-за взрыва на складе боеприпасов. Американские эксперты особенно выделяют робот-танк «Уран-9», способный защищать особо важные объекты, при этом функционируя без оператора, самостоятельно принимая важные решения.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:30