Тимати показал бесстрашного канатоходца с крыши небоскреба

В Instagram-аккаунте популярного рэпера Тимати появилось необычное видео, которое всего за пол дня набрало 1,2 миллиона просмотров. Ролик певец снял, находясь на крыше одного из заграничных высотных зданий, и сначала он кажется обычной панорамной съемкой, однако позже становится ясно, в чем тут именно дело. Когда артист наводит фокус на небоскребы вдали и приближает объекты на видео, можно разглядеть бесстрашного канатоходца, который «гуляет» на огромной высоте. Эквилибрист идет по тросу, натянутому с крыши одной высотки к другой, и это зрелище просто завораживает оператора, который даже не комментирует увиденное.Уже опубликовав видео, Тимати подписал его фразой «У каждого своя пятница», а также добавил комментарий по поводу бесстрашия канатоходца. Подписчики микроблога создателя лейбла Black Star были шокированы увиденным и начали наперебой комментировать новый пост знаменитости. Некоторым вид досуга эквилибриста показался пугающим и бессмысленным, в то время как другие восхищались акробатом и писали оригинальные предположения о причине его рискованной прогулки.