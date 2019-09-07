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«Залез под юбку»: Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком с Александром Цекало

Модель и художница Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком с супругом Александром Цекало. На нем продюсер залез рукой под юбку своей жены, пока та сидит за рулем автомобиля. Эта пикантная подробность вызвала неоднозначную реакцию поклонников пары.
«Залез под юбку»: Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком с Александром Цекало

Сейчас Дарина Эрвин и Александра Цекало находятся в Лос-Анджелесе. Там супруги проводят свой отдых и набираются сил. В этом городе у продюсера есть вместительный дом прямо на берегу океана. Режиссер даже выделил одну из комнат под мастерскою своей избранницы, ведь она очень любит рисование, это ее любимое хобби.

Дарина Эрвин на своей странице в Instagram регулярно публикует совместные фото с Александром Цекало, однако новый снимок вышел достаточно откровенным. На нем видно, как продюсер залезает рукой под юбку своей супруге, сидящей в этот момент за рулем автомобиля. Сам режиссер при этом находится на пассажирском сидении. «Опасно, но весело», - прокомментировала это обновление модель.

Поклонники Дарины Эрвин и Александра Цекало неоднозначно отреагировали на такой откровенный снимок. Многие назвали его вызывающим и непристойным, другие же встали за защиту звездной пары. Такие подписчики отметили, что модель имеет закрытый аккаунт в Instagram, поэтому может себе позволить публиковать подобные откровенные обновления.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:20

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