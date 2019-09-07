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Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии

Сыгравшие недавно свадьбу популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей провели медовый месяц в Италии. Пара сняла виллу в Таормине, арендовала яхту на Сицилии и наслаждалась круизом вокруг острова.
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии

28-летняя Анастасия Ивлеева, которая входит в рейтинг Forbes самых успешных звёзд шоу-бизнеса и 25-летний известный рэп-музыкант Элджей решили не экономить на медовом месяце. Стоимость аренды виллы в Таормине варьируется от 400 до 1000 евро в сутки, учитывая комфортабельность апартаментов. Аренда яхты в бархатный сезон достигает 3000 евро за 24 часа. В круизе вокруг Сицилии Анастасия Ивлеева и Элджей наслаждались видом прибережных городков Италии.

Стоит заметить, что слухи о предстоящем браке пары ходили с марта месяца, после появления кольца на пальце Анастасии Ивлеевой, однако ни она, ни её избранник Элджей комментариев по этому поводу не давали.

Пребывая в Италии, в знак любви друг к другу, молодожены сделали себе татуировки в виде брачных колец. Кроме того, популярная видеоблогерша сменила свою фамилию на Узенюк.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 10:13

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