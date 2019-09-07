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Полная перезагрузка: Дима Билан стал блондином

Дима Билан решил вновь удивить своих многочисленных поклонников и совершить «полную перезагрузку». Певец стал блондином и начал задумываться о тонировании бровей и бороды.

Дима Билан один из тех артистов, которые не любят постоянно оставаться в одном образе, делая из него бренд. Артист предпочитает пробовать разные варианты стиля и причесок, меняя как цвет волос, так и подбирая необычные наряды, сочетая порой одежду разных модных направлений.

В последнее время Дима Билан появлялся на публике с частично осветленными волосами, которые контрастировали с его натуральным темно-каштановым цветом, однако теперь звезда эстрады решился на «полную перезагрузку». Как оказалось, это заявление подразумевало под собой то, что артист станет блондином. Кроме того, перемены так вдохновили Билана, что он начал также задумываться о тонировании бровей и бороды, перед этим, правда, поинтересовавшись мнением своих многочисленных фанатов насчет этого.

Поклонников артиста не сильно впечатлил его новый облик, и они наперебой начали просить кумира вернуть «Диму 2014 года» и темный цвет волос. Те же, кто оценил новый образ блондина Билана, оказались в меньшинстве, и их восхищенные комментарии потерялись на фоне общих просьб «снова стать брюнетом».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:03

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