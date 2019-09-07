Ксения Бородина: «В гражданском браке нет обязанностей»

«Если что, можно в любой момент сказать: «Извини, мы не подходим друг другу», - написала Ксюша.

«Конечно, штамп в паспорте тоже не гарантия. Люди ведь разводятся. Но мне кажется, вступление в брак – серьезный шаг», - добавила Ксения.

Уже 4 года Ксения Бородина замужем за предпринимателем с дагестанскими корнями Курбаном Омаровым, с которым воспитывает двух наследниц – 10-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Накануне у себя на страничке в Instagram звезда «Дома-2» сделала неожиданное заявление, в котором указала на то, что брак, в ее понимании, является показателем уважения партнеров друг к другу.Бородина заговорила и о гражданских браках, к которым, по ее мнению, не стоит относиться с доверием. Ксения понимает, что многих мужчин такое положение может полностью устраивать, ведь в таком браке по факту никаких обязанностей нет.Также Бородина отметила, что заветное колечко в действительности никогда не было «глупой прихотью», так как женщины к таким моментам относятся по-другому. Девушки воспринимают кольцо, как показатель того, что партнер к ним серьезно относится. Бородина убеждена, что гражданский брак порой может даже оскорбить женщину, ведь ее избранник будто говорит, что их отношения временные и когда к каждому из них придет настоящая любовь, то они расстанутся.