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Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина из-за приема препаратов

Известная певица Валерия откровенно рассказала о том, как потеряла ребенка от супруга Иосифа Пригожина. Артистка отметила, что не знала о беременности, поэтому выпила большую дозу препаратов, из-за чего навредила плоду.
Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина из-за приема препаратов

Валерия и Иосиф Пригожин в программе «Судьба человека» откровенно рассказали о своей личной жизни и тех сложностях, через которые они прошли во время брака. Изначально супруги не задумывались о рождении совместного ребенка, так как у них было много детей от прошлых отношений, они требовали воспитания, заботы и денег.

Чуть позже Валерия забеременела от Иосифа Пригожина, но не знала об этом. Тогда же она заболела гриппом и выпила большую дозу препаратов, так как не подозревала о своем положении. Все это дало осложнение на плод, а медики ничем не могли помочь. «Нужно ждать и смотреть», - заявили они. В итоге случилось отторжение плода и супруги потеряли ребенка.

Эту трагедию Валери и Иосифу Пригожину помогла пережить работа. Певица отправилась на запланированные гастроли, а продюсер начал развивать новые проекты. При этом супруг даже успел придумать имя для ребенка, если тот родится мальчиком – Егор.

Также Валерия отметила, что не исключает вариант еще раз забеременеть от Иосифа Пригожина. При этом звезда не хочет прибегать к искусственному оплодотворению, так как считает это неправильным. «Будут еще, только если Бог даст», - заявила артистка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:47

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