Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина из-за приема препаратов

Валерия и Иосиф Пригожин в программе «Судьба человека» откровенно рассказали о своей личной жизни и тех сложностях, через которые они прошли во время брака. Изначально супруги не задумывались о рождении совместного ребенка, так как у них было много детей от прошлых отношений, они требовали воспитания, заботы и денег.Чуть позже Валерия забеременела от Иосифа Пригожина, но не знала об этом. Тогда же она заболела гриппом и выпила большую дозу препаратов, так как не подозревала о своем положении. Все это дало осложнение на плод, а медики ничем не могли помочь. «Нужно ждать и смотреть», - заявили они. В итоге случилось отторжение плода и супруги потеряли ребенка.Эту трагедию Валери и Иосифу Пригожину помогла пережить работа. Певица отправилась на запланированные гастроли, а продюсер начал развивать новые проекты. При этом супруг даже успел придумать имя для ребенка, если тот родится мальчиком – Егор.Также Валерия отметила, что не исключает вариант еще раз забеременеть от Иосифа Пригожина. При этом звезда не хочет прибегать к искусственному оплодотворению, так как считает это неправильным. «Будут еще, только если Бог даст», - заявила артистка.