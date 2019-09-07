Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона во Франкфурте
В середине сентября во Франкфурте стартует автосалон, на который приедут многие ведущие мировые производители. Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых новинок этого мероприятия, достойных внимания автолюбителей.
Больше всего интереса среди наблюдателей вызывает новая версия легендарного внедорожника Land Rover Defender. Модель претерпела серьезные изменения во внешнем виде, он стал более современным, но при этом сохранил свою характерную черту – квадратное очертание кузова. Внедорожник получит 3- и 5-дверное исполнение.
В ТОП-5 самых ожидаемых новинок Франкфуртского автосалона попала и электрическая Honda e. Этот компактный автомобиль для города несильно будет отличаться от прототипа, представленного ранее. Он получит электромотор на 134 или 152 лошадиные силы, а также аккумулятор мощностью 35,5 кВт/ч. Запас хода – 220 км.
Эксперты выделили два концепта, достойных внимания. Первый – Audi AI:TRAIL. О нем известно немного. Новинка станет продолжением линейки концептуальных моделей бренда, представленной ранее. Также по тизеру понятно, что это внедорожник с крупными колесами и высоким клиренсом. О концепте Hyundai 45 EV Concept неизвестно ничего, а это лишь усиливает интерес к нему.
И последняя ожидаемая новинка – гибридный суперкар Lamborghini Terzo Millennio. Это 838-сильный автомобиль стоимостью от 2,5 млн долларов. Его выпустят ограниченным тиражом в 63 экземпляра.
Больше всего интереса среди наблюдателей вызывает новая версия легендарного внедорожника Land Rover Defender. Модель претерпела серьезные изменения во внешнем виде, он стал более современным, но при этом сохранил свою характерную черту – квадратное очертание кузова. Внедорожник получит 3- и 5-дверное исполнение.
В ТОП-5 самых ожидаемых новинок Франкфуртского автосалона попала и электрическая Honda e. Этот компактный автомобиль для города несильно будет отличаться от прототипа, представленного ранее. Он получит электромотор на 134 или 152 лошадиные силы, а также аккумулятор мощностью 35,5 кВт/ч. Запас хода – 220 км.
Эксперты выделили два концепта, достойных внимания. Первый – Audi AI:TRAIL. О нем известно немного. Новинка станет продолжением линейки концептуальных моделей бренда, представленной ранее. Также по тизеру понятно, что это внедорожник с крупными колесами и высоким клиренсом. О концепте Hyundai 45 EV Concept неизвестно ничего, а это лишь усиливает интерес к нему.
И последняя ожидаемая новинка – гибридный суперкар Lamborghini Terzo Millennio. Это 838-сильный автомобиль стоимостью от 2,5 млн долларов. Его выпустят ограниченным тиражом в 63 экземпляра.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:35