Актер Павел Деревянко показал подросших красавиц-дочек

Брак Павла Деревянко и Дарьи Мясищевой нельзя назвать безоблачным, ведь спустя всего год после рождения первой дочки Варвары, пара на некоторое время распалась. У актера за этот период случилось несколько громких романов, но звезда сериала «Девять жизней Нестора Махно» никогда не забывал о наследнице и часто навещал ее и бывшую жену. В итоге некоторое время спустя артист осознал важность семьи и вернулся к супруге. Результатом воссоединения стало рождение еще одной дочери – Александры.Сейчас Павел Деревянко старается быть не только хорошим мужем, но и самым лучшим отцом для своих красавиц-дочек. Актер часто публикует их фото в своем Instagram-аккаунте и рассказывает об их успехах в многочисленных интервью. Так на днях Деревянко показал подписчикам личного микроблога фото, на котором позирует с подросшими Варварой и Александрой. Публикацию артист прокомментировал достаточно лаконично, назвав девочек своим будущим и поставив хэштеги #дочки и #папиныдочки. Фанаты звезды театра и кино назвали его малышек красавицами и отметили, что они очень похожи на отца внешне, а значит их ждет счастливая судьба.