Диетологи рассказали о пользе перекусов перед сном





Специалисты указывают, что отказ от ужина провоцирует переход организма на «экономный режим», характеризующийся накапливанием веществ, употребляемых днем для компенсирования отсутствия поступления таковых вечером. Это может стать причиной увеличения массы тела и развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых язва и гастрит. Последний прием пищи допускается до трех часов утра перед сном, ключевым при этом является наличие достаточного количества времени для переваривания пищи перед пробуждением и последующим её приёмом.Для ночных перекусов лучше всего подойдут продукты, богатые триптофаном, из которого синтезируются необходимые для здорового сна вещества ― меланин и серотонин. Такими продуктами являются творог, сырые орехи (миндаль, кешью, фисташки, грецкий и кедровые орешки), цитрусовые фрукты, ананас и манго. Кроме того, диетологи говорят об общей пользе перекусов перед сном, поскольку они способствуют повышению секреции желудочного сока.