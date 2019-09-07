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Онколог назвал основные симптомы рака головы и шеи

Врач-онколог Олег Нефедов назвал основные признаки рака головы и шеи. Специалист заявил о том, что любой человек, заметивший подобные симптомы, должен немедленно обратиться за помощью, так как своевременная диагностика способствует эффективному лечению.
Онколог назвал основные симптомы рака головы и шеи

Первое, на что обратил внимание онколог – это родинки и их повреждения. Если человек расцарапал или содрал ее, ему необходимо срочно обратиться непосредственно к специалисту, разбирающемуся в раке. Похожая ситуация с незаживающими ранами в полости рта. Если они не проходят в течение нескольких недель, то человеку нужно срочно обращаться за помощью.

Важно следить за собственными самочувствием и его динамикой. Если у человека появляется боль только в одной части горла или у него возникает трудности при глотании – это повод посетить онколога. То же самое касается появления инородных тел в области головы или шеи, ведь они могут оказаться злокачественной опухолью.

Онколог советует внимательно следить за состоянием носа. Регулярная его заложенность одной из сторон может быть свидетельством развития рака. Постоянное выделение крови из этой части тела - это тоже повод для беспокойства. Важно обращать внимание и на голос. Разные виды онкологии могут прямо на него влиять, поэтому планомерно нарастающая сиплость – повод для беспокойства. В завершении врач напомнил, что при своевременном выявлении рака вероятность его лечения составляет 90%.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

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