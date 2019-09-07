Ольга Бузова выпустила новый хит «Вот она я» про идеальную себя

«Вы знаете, кому уже скажете это? «Ты искал идеальную??? Вот она я», - поинтересовалась Ольга в личном микроблоге.

«Оль, какая же ты умничка! Еще один хит будет звучать во всех клубах России!», «Бомба! Я ее теперь постоянно слушаю», «Ты же только «Лайкер» вот выпустила, а тут новая песня… Дай отойти от него!» - пишут в Сети.

Ольга Бузова представила новую песню «Вот она я», в котором без излишней скромности называет себя «идеальной». Звезда «Дома-2» призналась, что очень ждала выхода этой композиции, поэтому ей как никогда важно знать мнение ее преданных поклонников.Бузова попросила фанатов поделиться с ней впечатлениями от ее нового хита, а также указала на то, что посвящает его всем идеальным девочкам.Мнения слушателей о новом творении Бузовой разделились, а в социальных сетях началась бурные дебаты о том, насколько высококачественной получилась песня. Безусловно, что у композиции с первых минут появились поклонники, которые продолжают заявлять, что Ольга создала очередной хит. Но и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которые в пух и прах раскритиковали трек ведущей «Дома-2».