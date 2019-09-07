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Дочь Федосеевой-Шукшиной борется с Бари Алибасовым за наследство отца

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга затеяла войну с Бари Алибасовым за наследство своего отца. Наследница известной актрисы и писателя не хочет делить с продюсером «На-На» права на творческое наследие Василия Шукшина.
Дочь Федосеевой-Шукшиной борется с Бари Алибасовым за наследство отца

На фоне резко ухудшившегося состояния здоровья 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной обострились и отношения между членами ее семьи. Младшая дочь знаменитой актрисы, которую та родила в браке с известным писателем и режиссером Василием Шукшиным, и ранее негативно относилась к пятому мужу матери, а теперь перешла к публичным проклятиям в адрес Бари Алибасова.

Причиной происходящему стало то, что Федосеева-Шукшина владеет значительной частью прав на творческое наследие своего второго супруга Василия Шукшина, которые в случае ее смерти будут поровну разделены между нынешним мужем и двумя ее дочками. Такое положение вещей не устраивает наследниц знаменитого писателя, которые не хотели бы, чтобы чужой человек имел возможность распоряжаться тем, что по закону должно принадлежать семье. К тому же авторские отчисления составляют 100 тысяч рублей ежемесячно, что является весомым аргументом, чтобы бороться за права на творческое наследие Шукшина в суде.

Именно поэтому, даже несмотря на то, что 80-летняя Федосеева-Шукшина еще жива, ее дочь Ольга уже затеяла войну с Бари Алибасовым за наследство отца. Сам же продюсер «На-На» похоже тоже настроен решительно, ведь изначально он предлагал официально отказаться от притязаний на права публиковать и редактировать произведения Шукшина, но в последствии, осознав финансовые возможности, которые это дает, передумал и включился в судебную тяжбу за творческое наследие культового писателя.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:54

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