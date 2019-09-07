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Пугачева и Галкин устроили свидание прямо на берегу Рижского залива

Алла Пугачева и Максим Галкин этим летом вместе с детьми отдыхали в Юрмале. Звездная пара устроила себе свидание прямо на берегу Рижского залива, на опубликованном в Сети фото знаменитости выглядят счастливыми и расслабленными.
Пугачева и Галкин устроили свидание прямо на берегу Рижского залива

Поездка Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их детей в Юрмалу в этот раз прошла со скандалом. Семью Примадонны раскритиковали за то, что она заехала на своем автомобиле прямо на перрон вокзала. Так начался летний отдых знаменитостей, который не был испорчен даже подобной ситуацией. Звездное семейство отлично провело время в Юрмале, где они гуляли по пляжу, проводили время в компании друзей и знакомых, а также занималась профессиональной деятельностью. Юморист успел дать несколько творческих концертов, чем порадовал местных поклонников.

Недавно в Сети появилась новая фотография Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На фанатской странице Примадонны в Instagram был опубликован снимок со свидания супругов. Они устроили для себя романтический вечер прямо на берегу Рижского залива. Автор фотографии неизвестен, но на ней несложно заметить, что пара выглядит счастливой и расслабленной.

Поклонники Аллы Пугачевы и Максима Галкина отметили, что подобные снимки показывают всю искренность и теплоту их семейных отношений. Подписчики уверены, что это лишь очередное доказательство того, что пара вместе из-за взаимных чувств.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:39

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