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Михаил Ширвиндт развелся с женой спустя 30 лет брака

Известный российский кинопродюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт окончательно развелся со своей женой Татьяной Морозовой. Пара рассталась спустя 30 лет отношений, хотя супруги не первый год говорили, что их брака уже давно нет.

Разводом Михаила Ширвиндта и Татьяны Морозовой занимался мировой судья в 418 судебном участке Пресненского района Москвы. Обе стороны не явились на итоговое заседание, поэтому решение было принято без них. Примечательно, что супруги заранее оповестили судью о том, что не будут участвовать в процессе. В итоге их развод был удовлетворен.

Как сообщается, во время развода Михаила Ширвиндта и его уже бывшей жены Татьяны Морозовой вопрос раздела имущества не поднимался. Сам телеведущий не раз говорил о том, что никогда не оставит свою супругу в беде и всегда поможет финансами. Отдельно следует отметить тот факт, что разводом пары занимался не ЗАГС, а мировой судья. К такой практике прибегают только в двух случаях: у пары есть несовершеннолетние дети и одна из сторон не дает своего согласия на расторжение брака. Можно предположить, что супруга кинопродюсера не подписала документы, ведь инициатором процесса был именно муж.

Также стала известна вероятная причина развода Михаила Ширвиндта и Татьяны Морозовой. Экс-супруга знаменитости была довольна его частыми поездками в Германию, но другие подробности неизвестны, передает издание mk.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:18

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