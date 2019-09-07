Антигистаминные препараты показали эффективность в лечении острого миелоидного лейкоза





ОМЛ является одним из самых худших видов лейкоза. Данное заболевание не только часто требует лечения химиотерапией, но и имеет большую вероятность рецидива. Это связано с особенностью строения зараженных клеток, быстро вырабатывающих иммунитет лекарствам. В результате это приводит к тому, что после лечения в организме остается небольшая популяция переносчиков ОМЛ и благодаря их быстрому делению человек может опять заболеть.Для того, чтобы предотвратить рецидив острого миелоидного лейкоза, необходимо сначала уничтожить практически все лейкозные стволовые клетки, а затем провести дифференцировку оставшихся. Последняя подразумевает их разделение и небольшое перепрограммирование.Недавно ученые нашли новый способ лечения острого миелоидного лейкоза – антигистаминные препараты. Они не только эффективно справляют с задачей, но и предотвращают возвращение болезни. Для этого препараты проникают в лейкозные стволовые клетки и разрушают две важные их системы: ту, что отвечает за переработку энергии, и ту, что способа передавать болезнь другим. В настоящий момент у ученых есть одна проблема – необходимо найти способ доставки лекарства к самим поврежденным тканям.