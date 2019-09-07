Анастасия Волочкова опубликовала откровенные снимки из бани

Анастасия Волочкова регулярно публикует провокационные фотографии в Instagram. Раньше балерина любила демонстрировать свой знаменитый шпагат во всех доступных ей местах, а в последнее время отдает предпочтение снимкам в банях. В этот раз знаменитость опубликовала откровенны фото, на которых она запечатлена абсолютно голой. На первом снимке все интимные места звезда прикрывает ногами, сидя в определенной позе, а на втором – банным веником. На последней фотографии можно заметить «домашнюю русскую авторскую балетную баню». На ее стенах высечены из дерева сразу несколько балерин.Опубликовав откровенные снимки из бани, Анастасия Волочкова поразмышляла о гармонии в жизни человека. Звезда заявила, что она должна присутствовать во всех аспектах существования людей, включая отдых и отношения. Именно поэтому звезда любит русскую баню, ведь такой отдых дарит ей уют, умиротворение и красоту.Поклонники Анастасии Волочковой похвалили ее «домашнюю русскую балетную баню» и отметили, что она выполнена с чувством стиля. Не обошлось и без критики в адрес балерины. Ее обвинили в публикации в Instagram настолько откровенных снимков.