Ученые: Некоторые органы продолжают работать после смерти человека





Например, согласно итогу научной работы, активность головного мозга все еще продолжается, так как часть нервных клеток продолжает испускать последние импульсы. Что касается сердечных клапанов, то они остаются даже после остановки органа. Это связано с долгожительством клеток соединительной ткани.Роговица мертвого человека может быть использована для пересадки даже через 2-3 дня после его смерти: причина кроется в продолжении получения кислорода из воздуха. Костная ткань тоже продолжает работу, равно как и «человеческие гены», с помощью которых эксперты-криминалисты устанавливают более точное время летального исхода.