Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Известная российская актриса Валерия Федорович решилась на перемены в своей жизни. Звезда «Кухни» пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Валерия Федорович запомнилась всем телезрителям своим фирменным стилем: блондинка с ярко-красной помадой на губах. В жизни звезда «Кухни» выбирала менее вызывающие образы и поэтому отдавала предпочтение не таким откровенным цветам, но в целом ее всегда можно было легко узнать. Недавно актриса удивила своих поклонников, ведь она пошла на кардинальную смену имиджа.
Теперь Валерия Федорович больше не блондинка. Она покрасила свои волосы в темный цвет и сделала каре с челкой. Из-за таких перемен во внешнем виде звезды «Кухни» многие поклонники просто не смогли ее узнать. Некоторые даже начали сравнивать ее с певицей Натальей Орейро. Несмотря на это, практически все фанаты знаменитости сошлись во мнении, что новый внешний вид актрисе определенно к лицу.
Напомним, на протяжении последних лет в жизни Валерии Федорович кардинальные изменения происходят регулярно. После съемок в сериале «Кухня» артистка успела развесить с мужем, а после этого даже родить сына. Теперь счастливая мать регулярно публикует в Instagram совместные снимки со своим ребенком.
Валерия Федорович запомнилась всем телезрителям своим фирменным стилем: блондинка с ярко-красной помадой на губах. В жизни звезда «Кухни» выбирала менее вызывающие образы и поэтому отдавала предпочтение не таким откровенным цветам, но в целом ее всегда можно было легко узнать. Недавно актриса удивила своих поклонников, ведь она пошла на кардинальную смену имиджа.
Теперь Валерия Федорович больше не блондинка. Она покрасила свои волосы в темный цвет и сделала каре с челкой. Из-за таких перемен во внешнем виде звезды «Кухни» многие поклонники просто не смогли ее узнать. Некоторые даже начали сравнивать ее с певицей Натальей Орейро. Несмотря на это, практически все фанаты знаменитости сошлись во мнении, что новый внешний вид актрисе определенно к лицу.
Напомним, на протяжении последних лет в жизни Валерии Федорович кардинальные изменения происходят регулярно. После съемок в сериале «Кухня» артистка успела развесить с мужем, а после этого даже родить сына. Теперь счастливая мать регулярно публикует в Instagram совместные снимки со своим ребенком.