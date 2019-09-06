Xiaomi разработала мощную беспроводную зарядку





Накануне на своей странице в соцсети Weibo компания поделилась тизером, имеющим отношение к «эпохе связи 5G». Оказывается, новая технология обеспечит более быстрое прохождение электрического сигнала, чем по кабелю. К примеру, у вышеназванного смартфона Mi 9 показатель мощности проводного устройства составляет не более 27 Вт. Более детальные технические характеристики будут обнародованы представителями бренда уже 7 сентября.По информации инсайдеров, впервые данная система появится в Mi Mix 4, который анонсируют уже через 2 недели. Смартфон будет обладать беспроводной зарядкой с потенциалом 30 Вт. Стоит напомнить, что еще в январе этого года в компании заявили о намерениях обогнать технологию 100-ваттной проводной зарядки. Последняя способна пополнять энергией аккумулятор ёмкостью 4 000 мАч чуть более чем за 15 минут.