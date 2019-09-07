Артисту Александру Семчеву после смерти Олега Табакова не дают роли в театре





Как оказалось, в МХТ имени Чехова совсем недавно произошли перемены, из-за которых некоторые артисты попросту не задействуются в новых спектаклях. В их числе оказался и Александр Семчев, хотя он и понимает, что не может требовать сразу всего от нового главы столичного учреждения культуры Сергея Женовача. Поскольку в театре продолжается перестройка, уже скоро он окончательно и кардинально обновится, считает актёр.В заключение Семчев предположил, что в будущем вообще не будет нужен своему родному театру, ведь всё будет зависеть от желаний режиссёра и имеющегося постановочного материала.