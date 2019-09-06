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Экс-жену Джонни Деппа Эмбер Херд застали с «двойным» подбородком и серым лицом

Экс-жену Джонни Деппа Эмбер Херд журналисты застали не в лучшем внешнем виде. Знаменитость сфотографировали с «двойным» подбородком и серым лицом, такой неудачный образ актрисы очень расстроил ее поклонников, ведь на фотосессиях звезда выглядит совсем иначе.
Экс-жену Джонни Деппа Эмбер Херд застали с «двойным» подбородком и серым лицом

33-летняя Эмбер Херд уже давно считается одной из самых красивых женщин в мире, поэтому многим сложно представить артистку с подобным внешним видом. Недавно американским журналистам удалось заснять актрису во время ее прогулки. Знаменитость была одета в серую футболку и широкие штаны с поясом. На лице звезды не было ни грамма косметики, поэтому поклонники смогли разглядеть ее натуральный внешний вид.

Фанаты раскритиковали экс-супругу Джонни Деппа за «двойной» подбородок и лицо серого цвета. Многие поклонники предположили, что знаменитость сильно поправилась. Некоторые даже заявили о том, что актриса выглядит как очень неопрятная женщина, которая практически не следит за собой.

Подобный образ Эмбер Херд никак не вяжется с ее яркими появлениями на светских мероприятиях и на обложках глянцевых журналов. Поклонники актрисы очень расстроены подобным серьезным отличием между реальной внешностью бывшей супругb Джонни Деппа и тем, как ее себе представляют всему миру, сообщает Argumenti.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:10

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