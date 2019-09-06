Самолеты Як-18Т и СМ-92 могут в будущем стать ядром малой авиации России
Самолеты Як-18Т и СМ-92 могут стать основой малой авиации России. Генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод» Сергей Никольский отметил, что перед ним стоит задача в будущем наладить серийное производство этих машин и их сервисное обслуживание.
В настоящий момент на мощностях этого предприятия собирается другой российский самолет – СМ-92. В планах ОА «Смоленский авиационный завод» есть серийный выпуск иных моделей – СР-10 и Як-18Т. Изначально сборка будет штучной и производство окажется достаточно дорогим, но по мере увеличения объемов себестоимость начнет снижаться.
Для решения задачи необходимо увеличение спроса на эти самолеты для малой авиации, и у Сергея Никольского есть некоторые предложения по достижению этой цели. Генеральный директор видит перспективу в начале постоянного сервисного обслуживания уже проданных летательных аппаратов. Оказание подобной услуги также положительно скажется и на себестоимости производства, идущего параллельно.
Чтобы реализовать этот план, АО «Смоленский авиационный завод» потребуются инвестиции. Их руководство предприятия планирует получить от государственно-частного партнерства. По мнению Сергея Никольского, подобные контракты и договоры могут быть подписаны в течение ближайших 2-3 лет. Если это случится, то завод сможет начать мелкосерийное производство СМ-92, Як-18Т и СР-10, сообщает издание «ПолитЭксперт».
В настоящий момент на мощностях этого предприятия собирается другой российский самолет – СМ-92. В планах ОА «Смоленский авиационный завод» есть серийный выпуск иных моделей – СР-10 и Як-18Т. Изначально сборка будет штучной и производство окажется достаточно дорогим, но по мере увеличения объемов себестоимость начнет снижаться.
Для решения задачи необходимо увеличение спроса на эти самолеты для малой авиации, и у Сергея Никольского есть некоторые предложения по достижению этой цели. Генеральный директор видит перспективу в начале постоянного сервисного обслуживания уже проданных летательных аппаратов. Оказание подобной услуги также положительно скажется и на себестоимости производства, идущего параллельно.
Чтобы реализовать этот план, АО «Смоленский авиационный завод» потребуются инвестиции. Их руководство предприятия планирует получить от государственно-частного партнерства. По мнению Сергея Никольского, подобные контракты и договоры могут быть подписаны в течение ближайших 2-3 лет. Если это случится, то завод сможет начать мелкосерийное производство СМ-92, Як-18Т и СР-10, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Технологии / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:36