Наталья Фриске рассказала о своих семи секретах счастья

Наталья Фриске находит путь к счастью в свободе от мнения окружающих, в осознании способности мысли к материализации, любви к собственному телу, отказе от критики и осуждения себя и окружающих, в любви и преданности любимым людям, в умении давать, а не получать, а также в отсутствии домыслов и приумножении радости и любви.Подписчики положительно отозвались на пост Натальи Фриске в Instagram и поблагодарили её за столь мотивационные наставления и умение радоваться жизни, несмотря на потерю близкого человека. Также поклонники отметили хорошую форму, в которой пребывает сестра покойной Жанны Фриске. 33-летняя Наталья Фриске похудела на 10 килограммов и не стесняется демонстрировать обновленную фигуру на пляжных снимках из Шри-Ланки.