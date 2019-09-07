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Роза Сябитова считает молодого любовника подарком судьбы

Известная российская телеведущая Роза Сябитова помогла своей поклоннице советом относительно личной жизни. Знаменитость считает молодого любовника подарком судьбы, помогающим женщине держать себя в форме и продлить молодость.
Роза Сябитова считает молодого любовника подарком судьбы

В Instagram Роза Сябитова регулярно отвечает на вопросы своих поклонников. Недавно к телеведущей обратилась подписчица, которой уже далеко за 40 лет. Она развелась 10 лет назад и успела вырастить детей, но в личной жизни у нее ничего не складывалось. Женщина уже смирилась с тем, что останется одной до конца жизни, как вдруг влюбилась в мужчину. Он младшее ее на 20 лет, поэтому она не уверена в правильности таких отношений.

Роза Сябитова отметила, что подобный союз многие считают неприродным и аморальным, хотя сама знаменитость не согласна с такими определениями. Телеведущая уверена, что молодой любовник – это подарок судьбы для любой женщины. Он позволяет ей продлить свою молодость и красоту, ведь заставляет следить за внешним видом, фигурой и гардеробом. Также звезда «Давай поженимся!» уверена, что в таких ситуациях нельзя разобраться, не попробовав. Именно поэтому она посоветовала подписчице не упускать свой шанс и следовать за чувствами, а в последствиях всегда можно будет подумать потом. Также звезда предложила другим поклонникам высказать свое мнение относительно подобной ситуации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:04

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