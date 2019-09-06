Участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова избавилась от брылей на лице
Участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова удивила поклонников посвежевшим внешним видом. На новом снимке женщина предстала без свисающих брылей на лице, что сразу же назвали результатом очередной пластической операции или фотошопа.
За время пребывания на проекте "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова сделала круговую подтяжку лица, операцию по увеличению груди и бандажирование желудка. Тем не менее, в последнее время поклонники стали замечать, что женщина стремительно стареет, а косметические процедуры уже не дают желаемого результата.
Недавно Ирина Александровна опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, где удивила фанатов посвежевшим внешним видом и отсутствием брылей на лице. Многие предположили, что участница проекта "Дом-2" снова прибегла к помощи хирургов или попросту воспользовалась фотошопом.
За время пребывания на проекте "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова сделала круговую подтяжку лица, операцию по увеличению груди и бандажирование желудка. Тем не менее, в последнее время поклонники стали замечать, что женщина стремительно стареет, а косметические процедуры уже не дают желаемого результата.
Недавно Ирина Александровна опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, где удивила фанатов посвежевшим внешним видом и отсутствием брылей на лице. Многие предположили, что участница проекта "Дом-2" снова прибегла к помощи хирургов или попросту воспользовалась фотошопом.