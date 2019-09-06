Участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова избавилась от брылей на лице

За время пребывания на проекте "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова сделала круговую подтяжку лица, операцию по увеличению груди и бандажирование желудка. Тем не менее, в последнее время поклонники стали замечать, что женщина стремительно стареет, а косметические процедуры уже не дают желаемого результата.Недавно Ирина Александровна опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, где удивила фанатов посвежевшим внешним видом и отсутствием брылей на лице. Многие предположили, что участница проекта "Дом-2" снова прибегла к помощи хирургов или попросту воспользовалась фотошопом.