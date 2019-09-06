Бойфренд Бритни Спирс заявил о желании на ней жениться

Недавно бойфренд Бритни Спирс давал интервью Келти Найт и откровенно ответил на множество ее вопросов. Она поинтересовалась у 25-летнего Сэма Асгари, собирается ли он жениться на 37-летней певице. Избранник артистки без колебаний ответил: «Обязательно». По его словам, в этом не может быть сомнений, ведь цель любых отношений – создать семью.Ведущая решила поинтересоваться у бойфренда Бритни Спирс, когда может произойти их свадьба. В этой ситуации Сэм Асгари уже не был настолько однозначным. Он заявил, что это обязательно когда-то произойдет, но сейчас у него нет возможности конкретно ответить на этот вопрос. При этом избранник исполнительницы отметил, что как только пара решится на такой серьезный шаг – она обязательно расскажет об этом своим поклонникам.Напомним, многие фанаты Бритни Спирс считают, что 25-летней Сэм Асгари лишь использует знаменитость для собственных корыстных целей. Такие люди уверены, что бойфренд певицы никогда не испытывал к ней никаких серьезных чувств, а лишь пользуется влюбленностью самой артистки. Возможно, слова избранника артистки относительно возможной свадьбы заставят поклонников передумать.