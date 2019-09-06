Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы отчитал Иосифа Оганесяна за лень

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян накануне на правах хозяина дома отказался вытереть за собой стол, после чего его раскритиковал за лень и нежелание что-нибудь делать Роман Капаклы. Супруг Марины Африкантовой едва сдержал гнев, но все же смог успокоиться и не воспользовался своим физическим превосходством над супругом Александры Черно.Стоит отметить, что подобные замечания Иосиф Оганесян получает довольно часто. За лень его критикует не только жена Александра Черно, но и другие участники реалити-шоу.