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Сексолог рассказала о методе преодоления эректильной дисфункции

Психотерапевт-сексолог из Великобритании Кейт Мойл рассказала о простом методе преодоления эректильной дисфункции. Временное воздержание от проникающего полового акта устранит фактор беспокойства у мужчин, влияющего на потенцию.
Сексолог рассказала о методе преодоления эректильной дисфункции

Дисфункция эрекции считается одним наиболее распространенных сексуальных расстройств у мужчин, особенно после сорока лет. На потенцию также оказывает влияние употребление алкоголя, фактор стресса, усталость и тревога. Британский сексолог Кейт Мойл считает, что беспокойство, возникающее у мужчин от необходимости постоянно достигать эрекции для свершения полового акта, можно исключить, отказавшись от проникающего секса на определенный период. Врач рекомендует воздержание от полноценного полового акта на месячный срок, перенаправив внимание на прелюдию и прикосновения.

«Без отчаянного желания получить эрекцию, мужчина обретет уверенность в своих силах и спокойствие, ― отмечает специалист. ― Это может быть трудно на начальном этапе для обоих партнеров, так как придется бороться с сильным сексуальным возбуждением, но на самом деле это снизит риск неудачи со стороны представителя сильного пола».

Кейт Мойл заявляет, что данный метод является эффективным на практике и позволит преодолеть временные проблемы с эректильной дисфункцией.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 18:16

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