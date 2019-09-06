Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась, что маленький сын ей манипулирует

Недавно Алена Савкина пообщалась со своими подписчиками в Instagram, рассказав о маленьком сыне Богдане. По словам молодой мамы, мальчик уже сейчас проявляет своенравие, а ей ничего не остается, как потакать его прихотям. Рапунцель-младшая добавила, что Богдан растет настоящим мужчиной, а она читает литературу по воспитанию, приходя к выводу, что в жизни все бывает по-другому.Вместо советов Алена Савкина, тем не менее, дождалась только критики со стороны поклонников реалити-шоу. Многие попросили девушку больше времени уделять ребенку, а не только своей личной жизни. Нашлись и те, кто поддержал Рапунцель-младшую и пожелал ей воспитать из сына хорошего человека.