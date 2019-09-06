АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и сына

Меган Маркл неожиданно для многих улетела в США. На свою родину герцогиня Сассекская отправилась без мужа принца Гарри и сына Арчи, в Нью-Йорке член королевской семьи хочет поддержать свою подругу Серену Уильямс в финале US Open.
Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и сына

Такое решение Меган Маркл приняла в последний момент, так как поняла, что успеет посмотреть матч, а затем вернуться в Великобританию до конца недели. В США герцогиня Сассекская вылетела обычным коммерческим рейсом. Рядом с ней не оказалось ни мужа принца Гарри, ни сына Арчи, ни помощников.

На родине Меган Маркл хочет посетить финал Открытого чемпионата США по теннису US Open. В решающем матче на корт выйдут Бьянка Андреевска и Серена Уильямс. Последняя теннисистка является подругой члена королевской семьи, и герцогиня Сассекская рада возможности поболеть за нее лично. Финал US Open начнется 7 сентября в 23:00 мск. После этого супруга принца Гарри отправится обратно к семье.

Напомним, недавно сообщалось, что Меган Маркл разместила в детской комнате сына Арчи фотографию принцессы Дианы. Такое решение герцогиня Сассекская приняла после того, как поговорила с принцем Гарри относительно его матери. Член королевской семьи выразил желание сохранить наследие принцессы Дианы и передать его своему первенцу.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы отчитал Иосифа Оганесяна за…
Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась, что маленький сын ей…
Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у…
Певица Натали раскрыла тайну «бесконечных» ног на…
Toyota представила в Чэнду новую версию внедорожника…
Альбина Джанабаева перестала сотрудничать с Константином Меладзе и выпустила…
Авиапассажиров предлагают взвешивать перед рейсами для защиты…
«Мы были разными людьми»: Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой…
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама…
Роскачество рассказало об изменениях в поведении…
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с…
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими…
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит…
Renault представила раллийную версию Alpine…
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной»…
Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные…
Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора…
Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла…
Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным…
"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей…
42-летняя мама участницы «Дома-2» Клавы Безверховой призналась, что пришла на проект за молодым «юбилейным»…
Ученые: Скорость передачи информации на разных языках примерно…
В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и…
Врачи рассказали о пользе миндаля для организма…
Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55…
LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным…
Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает…
Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном…
Электронные сигареты могут приводить к бесплодию…
Юлия Ковальчук мечтает родить второго…
Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple…
«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина…
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Просмотреть все новости