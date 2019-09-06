Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и сына

Такое решение Меган Маркл приняла в последний момент, так как поняла, что успеет посмотреть матч, а затем вернуться в Великобританию до конца недели. В США герцогиня Сассекская вылетела обычным коммерческим рейсом. Рядом с ней не оказалось ни мужа принца Гарри, ни сына Арчи, ни помощников.На родине Меган Маркл хочет посетить финал Открытого чемпионата США по теннису US Open. В решающем матче на корт выйдут Бьянка Андреевска и Серена Уильямс. Последняя теннисистка является подругой члена королевской семьи, и герцогиня Сассекская рада возможности поболеть за нее лично. Финал US Open начнется 7 сентября в 23:00 мск. После этого супруга принца Гарри отправится обратно к семье.Напомним, недавно сообщалось, что Меган Маркл разместила в детской комнате сына Арчи фотографию принцессы Дианы. Такое решение герцогиня Сассекская приняла после того, как поговорила с принцем Гарри относительно его матери. Член королевской семьи выразил желание сохранить наследие принцессы Дианы и передать его своему первенцу.