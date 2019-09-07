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Ученые развеяли миф о вреде соли для организма

Медики считают, что соль не всегда может негативно влиять на организм человека. Тем не менее, не стоит превышать максимальную суточную дозу ее употребления, ведь в другом случае негативного воздействия не избежать.
Ученые развеяли миф о вреде соли для организма

По словам канадского профессора Салима Юсуфа, он вместе со своими коллегами провел исследование, развеяв миф о том, что употребление даже малого количества соли способно навредить людям. Как оказалось, вред здоровью наносится, если употреблять чуть более 6 граммов продукта в день.

В своей научной работе профессор также доказал, что на сердечно-сосудистую систему положительно влияют не только фрукты с овощами, но и орехи, молоко, а также красное мясо.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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