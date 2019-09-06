АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у новорожденных

Ирландские ученые провели масштабное исследование и узнали, чем чреват стресс женщины при беременности для новорожденных. Оказалось, что у таких детей повышается вероятность возникновения разнообразных психических проблем, включая расстройства личности.
Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у новорожденных

Ученые изучили около 4 тысяч новорожденных, появившихся на свет в 1970-е годы. Перед родами их матери заполняли анкету, где отвечали на вопросы относительно уровня стресса в их жизни. Затем специалисты продолжали следить за самими детьми, их физическим и психическим здоровьем.

Оказалось, что стресс женщины при беременности в 3,5 раза повышает вероятность проблем у новорожденных. Такое влияние переживаний на здоровье детей ученые объяснили несколькими факторами. Во-первых, стресс напрямую передается плоду, и он начинает волноваться вместе с матерью. Во-вторых, переживания приводят к нарушениям в организме представительниц прекрасного пола, а это провоцирует проблемы в протекании беременности.

Именно поэтому ученые советуют парам избегать стресса и других ситуаций, вызывающих волнения, страх и иные негативные эмоции. При этом стоит отметить, что подобное влияние сохраняется и в первые месяцы после родов. В этот отрезок времени оба родителя должны быть спокойным, расслабленными и уравновешенными, иначе их нестабильное состояние может передаться ребенку, так как он воспримет его как норму поведения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы отчитал Иосифа Оганесяна за…
Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась, что маленький сын ей…
Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у…
Певица Натали раскрыла тайну «бесконечных» ног на…
Toyota представила в Чэнду новую версию внедорожника…
Альбина Джанабаева перестала сотрудничать с Константином Меладзе и выпустила…
Авиапассажиров предлагают взвешивать перед рейсами для защиты…
«Мы были разными людьми»: Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой…
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама…
Роскачество рассказало об изменениях в поведении…
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с…
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими…
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит…
Renault представила раллийную версию Alpine…
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной»…
Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные…
Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора…
Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла…
Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным…
"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей…
42-летняя мама участницы «Дома-2» Клавы Безверховой призналась, что пришла на проект за молодым «юбилейным»…
Ученые: Скорость передачи информации на разных языках примерно…
В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и…
Врачи рассказали о пользе миндаля для организма…
Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55…
LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным…
Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает…
Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном…
Электронные сигареты могут приводить к бесплодию…
Юлия Ковальчук мечтает родить второго…
Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple…
«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина…
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Просмотреть все новости