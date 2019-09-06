Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у новорожденных





Ученые изучили около 4 тысяч новорожденных, появившихся на свет в 1970-е годы. Перед родами их матери заполняли анкету, где отвечали на вопросы относительно уровня стресса в их жизни. Затем специалисты продолжали следить за самими детьми, их физическим и психическим здоровьем.Оказалось, что стресс женщины при беременности в 3,5 раза повышает вероятность проблем у новорожденных. Такое влияние переживаний на здоровье детей ученые объяснили несколькими факторами. Во-первых, стресс напрямую передается плоду, и он начинает волноваться вместе с матерью. Во-вторых, переживания приводят к нарушениям в организме представительниц прекрасного пола, а это провоцирует проблемы в протекании беременности.Именно поэтому ученые советуют парам избегать стресса и других ситуаций, вызывающих волнения, страх и иные негативные эмоции. При этом стоит отметить, что подобное влияние сохраняется и в первые месяцы после родов. В этот отрезок времени оба родителя должны быть спокойным, расслабленными и уравновешенными, иначе их нестабильное состояние может передаться ребенку, так как он воспримет его как норму поведения.