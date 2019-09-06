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Toyota представила в Чэнду новую версию внедорожника Highlander

Японский автоконцерн Toyota представил в Чэнду новую версию внедорожника Highlander. Ожидаемая стоимость универсала Knight Edition в России составит 2,86 миллиона рублей.

Как и стандартная модель Highlander, представленная на автосалоне в китайском Чэнду версия универсала Knight Edition может похвастаться сочетанием абсолютно нового 3,5-литрового бензинового двигателя и 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Такие технические характеристики, и в том числе полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента привод и возможностью принудительного распределения между осями 50:50, дают возможность наслаждаться плавностью движения внедорожника вне зависимости от качества дорожного покрытия. Также неизменными остались и остальная комплектация японского универсала.

Единственной бросающейся в глаза отличительной чертой универсала Knight Edition от предыдущей модификации Highlander стал его внешний дизайн. Так разработчики оставили неизменными четко выверенные формы автомобиля, но добавили некоторые элементы экстерьера кузова. Новая версия представлена в черном и белом цвете, в обоих случаях крыша и багажник выполнены в темном оттенке, а на задних фонарях и колесных дисках появились оригинальные затемнения.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:02

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