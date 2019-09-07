Врачи назвали продукты, побеждающие воспаление легких
Врачи рассказали о продуктах, помогающих в лечении воспаления легких. Некоторые из них, например, цитрусовые, обладают витамином С, обеспечивающим укрепление защитной системы организма.
Во время пневмонии врачи должны тщательно контролировать пациента, но и сам человек может обезопасить себя, добавив в рацион продукты, ускоряющие выздоровление. Речь идёт о злаках из цельного зерна, которые содержат большое количество селена. Иммунная система начинает укрепляться, поэтому длительность данного недуга сокращается. Следует выделить и зелёные листовые овощи вроде салата латука, брюссельской капусты и шпината. Благодаря нутриентам человек быстрее избавляется от поражения респираторной системы.
Цитрусовые тоже необходимо добавить в рацион при первом же симптоме пневмонии. Лишним не окажется и йогурт, так как он содержит большое количество пробиотиков, сдерживающих рост патогенов. В заключение эксперты назвали мёд, который предотвращает развитие микробной среды.
Во время пневмонии врачи должны тщательно контролировать пациента, но и сам человек может обезопасить себя, добавив в рацион продукты, ускоряющие выздоровление. Речь идёт о злаках из цельного зерна, которые содержат большое количество селена. Иммунная система начинает укрепляться, поэтому длительность данного недуга сокращается. Следует выделить и зелёные листовые овощи вроде салата латука, брюссельской капусты и шпината. Благодаря нутриентам человек быстрее избавляется от поражения респираторной системы.
Цитрусовые тоже необходимо добавить в рацион при первом же симптоме пневмонии. Лишним не окажется и йогурт, так как он содержит большое количество пробиотиков, сдерживающих рост патогенов. В заключение эксперты назвали мёд, который предотвращает развитие микробной среды.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:03