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Врачи назвали продукты, побеждающие воспаление легких

Врачи рассказали о продуктах, помогающих в лечении воспаления легких. Некоторые из них, например, цитрусовые, обладают витамином С, обеспечивающим укрепление защитной системы организма.
Врачи назвали продукты, побеждающие воспаление легких

Во время пневмонии врачи должны тщательно контролировать пациента, но и сам человек может обезопасить себя, добавив в рацион продукты, ускоряющие выздоровление. Речь идёт о злаках из цельного зерна, которые содержат большое количество селена. Иммунная система начинает укрепляться, поэтому длительность данного недуга сокращается. Следует выделить и зелёные листовые овощи вроде салата латука, брюссельской капусты и шпината. Благодаря нутриентам человек быстрее избавляется от поражения респираторной системы.

Цитрусовые тоже необходимо добавить в рацион при первом же симптоме пневмонии. Лишним не окажется и йогурт, так как он содержит большое количество пробиотиков, сдерживающих рост патогенов. В заключение эксперты назвали мёд, который предотвращает развитие микробной среды.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:03

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