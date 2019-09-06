Авиапассажиров предлагают взвешивать перед рейсами для защиты экологии





Вес людей на борту оказывает прямое воздействие на расход керосина самолетом, в этом вопросе авиалайнеры похожи на автомобили. Сейчас для расчета необходимого количества топлива используется средняя масса в зависимости от пола: мужчины – 88 кг, женщины – 70 кг, дети – 35 кг. На основании этих показателей и полового состава людей, находящихся в салоне, рассчитывает объем заправки.Такой поход имеет один недостаток – количество залитого в бак топлива всегда оказывается ощутимо больше нужного. Именно поэтому в атмосферу выбрасывается больше загрязняющих веществ, чем необходимо. Специалисты британской компании Fuel Matrix предлагают решить эту проблему простым взвешиванием каждого авиапассажира перед полетом. Процедуру хотят проводить анонимно, а данные будут иметь исключительно статистическую значимость.Согласно проведенным расчетам, введение взвешивания авиапассажиров перед полетом позволит за год сэкономить в мире порядка 850 млн евро. Также выбросы в атмосферу от пассажирских самолетов за этот же период сократятся на 0,5%. Сейчас представители Fuel Matrix ведут переговоры с целым рядом авиакомпаний по поводу реализации их предложений.