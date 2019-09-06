Авиапассажиров предлагают взвешивать перед рейсами для защиты экологии
Британская компания Fuel Matrix предлагает необычный способ защиты экологии планеты. Для этого нужно взвешивать всех авиапассажиров перед рейсом для того, чтобы рассчитать точный объем необходимого топлива для перелета.
Вес людей на борту оказывает прямое воздействие на расход керосина самолетом, в этом вопросе авиалайнеры похожи на автомобили. Сейчас для расчета необходимого количества топлива используется средняя масса в зависимости от пола: мужчины – 88 кг, женщины – 70 кг, дети – 35 кг. На основании этих показателей и полового состава людей, находящихся в салоне, рассчитывает объем заправки.
Такой поход имеет один недостаток – количество залитого в бак топлива всегда оказывается ощутимо больше нужного. Именно поэтому в атмосферу выбрасывается больше загрязняющих веществ, чем необходимо. Специалисты британской компании Fuel Matrix предлагают решить эту проблему простым взвешиванием каждого авиапассажира перед полетом. Процедуру хотят проводить анонимно, а данные будут иметь исключительно статистическую значимость.
Согласно проведенным расчетам, введение взвешивания авиапассажиров перед полетом позволит за год сэкономить в мире порядка 850 млн евро. Также выбросы в атмосферу от пассажирских самолетов за этот же период сократятся на 0,5%. Сейчас представители Fuel Matrix ведут переговоры с целым рядом авиакомпаний по поводу реализации их предложений.
Вес людей на борту оказывает прямое воздействие на расход керосина самолетом, в этом вопросе авиалайнеры похожи на автомобили. Сейчас для расчета необходимого количества топлива используется средняя масса в зависимости от пола: мужчины – 88 кг, женщины – 70 кг, дети – 35 кг. На основании этих показателей и полового состава людей, находящихся в салоне, рассчитывает объем заправки.
Такой поход имеет один недостаток – количество залитого в бак топлива всегда оказывается ощутимо больше нужного. Именно поэтому в атмосферу выбрасывается больше загрязняющих веществ, чем необходимо. Специалисты британской компании Fuel Matrix предлагают решить эту проблему простым взвешиванием каждого авиапассажира перед полетом. Процедуру хотят проводить анонимно, а данные будут иметь исключительно статистическую значимость.
Согласно проведенным расчетам, введение взвешивания авиапассажиров перед полетом позволит за год сэкономить в мире порядка 850 млн евро. Также выбросы в атмосферу от пассажирских самолетов за этот же период сократятся на 0,5%. Сейчас представители Fuel Matrix ведут переговоры с целым рядом авиакомпаний по поводу реализации их предложений.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:40