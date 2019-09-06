Певица Натали раскрыла тайну «бесконечных» ног на фото

Популярная исполнительница Наталья Рудина, более известная под творческим псевдонимом Натали, решила поделиться с подписчиками своего Instagram-аккаунта секретами выбора правильного ракурса. В частности, 45-летняя певица затронула тему создания иллюзии «бесконечных» ног на фото. Чтобы показать, как она решает вопрос пропорций на постановочных фото, знаменитость опубликовала в микроблоге снимки, сделанные во время записи ее нового клипа.Натали разместила в Instagram карусель из трех фото, на которых запечатлена в разных позах, которые делают ноги визуально длиннее или короче. Таким образом знаменитость не только раскрыла тайну многих фешн-блогеров, но и дала мастер-класс, одновременно прорекламировав выход своего нового клипа «Я без оружия», в котором предстанет в достаточно необычном для себя образе неформалки.На снимках видно, что будущий ролик станет очень колоритным: об этом говорит не только сочетание надетых на звезду легкого черно-белого платья, колгот в крупную сетку, а также грубых кожаных ботинок с железными шипами, но и ее макияж в сиреневых тонах, который своеобразно контрастирует с красным маникюром. Большинству поклонников понравился молодежный стиль их кумира, а некоторые даже отметили, что Натали совсем не изменилась со времен выпуска клипа «Ветер с моря дул».