Василиса Володина создала страницу в Instagram из-за мошенников
Известная российская телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала, почему начала вести социальные сети. Знаменитость создала свою страницу в Instagram из-за мошенников, делающих от ее лица предсказания и продающих амулеты.
Василиса Володина прокомментировала недавнюю ситуацию, случившуюся с ее коллегой Ларисой Гузеевой. У телеведущей украли аккаунт в Instagram, а затем продали его пользователю из Турции. Знаменитости удалось вернуть контроль над страницей, и теперь она будет более бдительной в этом вопросе.
Сама Василиса Володина считает, что слежение и ведение своего аккаунта в социальных сетях уже давно перестало быть желанием, а превратилось в необходимость. «Если в Instagram нет меня, то там есть мои клоны», - отмечает она. Телеведущая знает о таких случаях по своему опыту. Страница в Instagram у нее появилась после того, как мошенники от ее имени начали продавать разные амулеты, астрологические предсказания и советы.
Поэтому Василиса Володина считает, что каждый публичный человек должен вести аккаунты в социальных сетях. Звезды таким образом получают возможность оперативно информировать поклонников, а последние всегда будут знать, как они могут проверить информацию. Такое взаимодействие помогает обоим сторонам и сильно сужает поле деятельности мошенников, хотя даже в этой ситуации они находят способы обмануть доверчивых людей.
Василиса Володина прокомментировала недавнюю ситуацию, случившуюся с ее коллегой Ларисой Гузеевой. У телеведущей украли аккаунт в Instagram, а затем продали его пользователю из Турции. Знаменитости удалось вернуть контроль над страницей, и теперь она будет более бдительной в этом вопросе.
Сама Василиса Володина считает, что слежение и ведение своего аккаунта в социальных сетях уже давно перестало быть желанием, а превратилось в необходимость. «Если в Instagram нет меня, то там есть мои клоны», - отмечает она. Телеведущая знает о таких случаях по своему опыту. Страница в Instagram у нее появилась после того, как мошенники от ее имени начали продавать разные амулеты, астрологические предсказания и советы.
Поэтому Василиса Володина считает, что каждый публичный человек должен вести аккаунты в социальных сетях. Звезды таким образом получают возможность оперативно информировать поклонников, а последние всегда будут знать, как они могут проверить информацию. Такое взаимодействие помогает обоим сторонам и сильно сужает поле деятельности мошенников, хотя даже в этой ситуации они находят способы обмануть доверчивых людей.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00