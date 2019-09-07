Василиса Володина создала страницу в Instagram из-за мошенников

Василиса Володина прокомментировала недавнюю ситуацию, случившуюся с ее коллегой Ларисой Гузеевой. У телеведущей украли аккаунт в Instagram, а затем продали его пользователю из Турции. Знаменитости удалось вернуть контроль над страницей, и теперь она будет более бдительной в этом вопросе.Сама Василиса Володина считает, что слежение и ведение своего аккаунта в социальных сетях уже давно перестало быть желанием, а превратилось в необходимость., - отмечает она. Телеведущая знает о таких случаях по своему опыту. Страница в Instagram у нее появилась после того, как мошенники от ее имени начали продавать разные амулеты, астрологические предсказания и советы.Поэтому Василиса Володина считает, что каждый публичный человек должен вести аккаунты в социальных сетях. Звезды таким образом получают возможность оперативно информировать поклонников, а последние всегда будут знать, как они могут проверить информацию. Такое взаимодействие помогает обоим сторонам и сильно сужает поле деятельности мошенников, хотя даже в этой ситуации они находят способы обмануть доверчивых людей.