АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
EUR 72.89 USD 66.00
Курс валют на 07.09.2019

Профессор философии Энтони Флю заявил о реальности существования Бога

Профессор философии Энтони Флю практически всю свою жизнь быть убежденным атеистом, он даже читал соответствующие лекции в университетах. Несмотря на это, одно открытие генетиков заставило скептика заявить о реальности существования Бога.
Профессор философии Энтони Флю заявил о реальности существования Бога

Из-за прошлого Энтони Флю подобные слова стали еще более весомыми и значимыми. К заключению о реальности существования Бога профессора философии подтолкнуло новое открытие генетиков, касающееся ДНК. Оно показывает, что такая сложная и многогранная структура не могла возникнуть сама по себе. В ДНК содержится настолько много информации, что ученые отказываются верить в вероятность появления такой организации случайным образом.

Вскоре после своего заявления Энтони Флю умер, но его идею продолжил другой профессор. Специалист по физике Мартин Джон Ри смог с помощью научного подхода доказать существования Бога. За эту работу он удостоился Темплтоновской премии. Специалист также отмечал, что в Средние века практически все священники были учеными и образованными людьми, занимающимися просвещением остальных.

Подобные мысли своих коллег разделяет и российский специалист Акимов. Он отмечает, что квантовая физика работает по определенным правилам, которые не могли быть созданы случайным образом. Также ученый обращал внимание на то, что вся информация, находящаяся в ДНК, не могла накопиться естественным путем за тот время, что существует человек.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Профессор философии Энтони Флю заявил о реальности существования…
Huawei представила чипсет Kirin 990 на IFA 2019 в…
Певец Джастин Тимберлейк вернется к работе в…
Удовлетворенность обоих партнеров браком зависит от сексуального желания…
Специалисты озвучили главные симптомы переутомления среди…
Китай хочет увеличить импорт сельхозпродукции и энергоносителей из…
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену…
Xiaomi разработала мощную беспроводную…
В Москве скорая помощь сбила 9-летнего…
Экс-жену Джонни Деппа Эмбер Херд застали с «двойным» подбородком и серым…
Пентагон: Каждый четвертый служащий ВМС США имеет…
Наталья Фриске рассказала о своих семи секретах…
Самолеты Як-18Т и СМ-92 могут в будущем стать ядром малой авиации…
Бойфренд Бритни Спирс заявил о желании на ней…
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
Сексолог рассказала о методе преодоления эректильной…
Участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова избавилась от брылей на…
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы отчитал Иосифа Оганесяна за…
Меган Маркл неожиданно улетела в США без мужа и…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась, что маленький сын ей…
Ученые: Стресс при беременности повышает вероятность психических проблем у…
Певица Натали раскрыла тайну «бесконечных» ног на…
Toyota представила в Чэнду новую версию внедорожника…
Альбина Джанабаева перестала сотрудничать с Константином Меладзе и выпустила…
Авиапассажиров предлагают взвешивать перед рейсами для защиты…
«Мы были разными людьми»: Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой…
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама…
Роскачество рассказало об изменениях в поведении…
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с…
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими…
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит…
Renault представила раллийную версию Alpine…
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной»…
Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные…
Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора…
Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла…
Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным…
"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей…
Просмотреть все новости