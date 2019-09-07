Профессор философии Энтони Флю заявил о реальности существования Бога





Из-за прошлого Энтони Флю подобные слова стали еще более весомыми и значимыми. К заключению о реальности существования Бога профессора философии подтолкнуло новое открытие генетиков, касающееся ДНК. Оно показывает, что такая сложная и многогранная структура не могла возникнуть сама по себе. В ДНК содержится настолько много информации, что ученые отказываются верить в вероятность появления такой организации случайным образом.Вскоре после своего заявления Энтони Флю умер, но его идею продолжил другой профессор. Специалист по физике Мартин Джон Ри смог с помощью научного подхода доказать существования Бога. За эту работу он удостоился Темплтоновской премии. Специалист также отмечал, что в Средние века практически все священники были учеными и образованными людьми, занимающимися просвещением остальных.Подобные мысли своих коллег разделяет и российский специалист Акимов. Он отмечает, что квантовая физика работает по определенным правилам, которые не могли быть созданы случайным образом. Также ученый обращал внимание на то, что вся информация, находящаяся в ДНК, не могла накопиться естественным путем за тот время, что существует человек.