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Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама Ксении»

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский дал свежее интервью, в котором затронул тему грядущего бракосочетания скандального политика Ксении Собчак и поэта Константина Богомолова. Как утверждает заслуженный артист РСФСР, на праздник его пригласила родительница светской дамы.
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама Ксении»

Не секрет, что грядущая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, которая должна состояться уже на следующей неделе, имеет строго засекреченный характер. Сообщается, что никому из приглашенных 300 человек до сих пор не известно, по какому адресу пройдет пиршество. «Священную» информацию гости узнают утром 13 сентября, в день торжества.

Считанные часы назад журналистам портала «Teleprogramma.pro» удалось связаться со Станиславом Садальским, который, как известно, всегда первым знает все подробности частной жизни советских знаменитостей. Правда, и актер не смог приоткрыть покров тайны.

«Это личное», - подчеркнул артист.


По словам Садальского, ему нужно срочно улететь в Германию, однако, судя по всему, на бракосочетании Собчак и Богомолова он все же будет. Выяснилось, что Станислав верит в искренность чувств Ксении и Константина, но все же решил напомнить всем известную фразу, где говорится о том, что пламенная любовь зачастую ускоряет момент разрыва.

Более того, Садальский указал на то, что приглашение на праздник он получил не от Собчак или Богомолова, а от родительницы Ксении – Людмилы Нарусовой. К слову, больше информации о предстоящем торжестве у Станислава так и не удалось выяснить.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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