Huawei представила чипсет Kirin 990 на IFA 2019 в Берлине





Одна из самых больших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei презентовала на 59-й Международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине свою новую разработку – чипсет Kirin 990. Создатели уникальной 5G системы уверены, что она намного более эффективна и имеет больший потенциал развития нежели аналоги от американского Qualcomm и корейского Samsung.Разработчики позиционируют новинку как самый мощный из ныне существующих 5G-процессоров на чипе, аргументируя это высокой скоростью передачи данных (1,25 Гбит/с), а также скоростью загрузки 7-нм процессора в 2,3 Гбит/c. Руководство Huawei приняло решение использовать созданные компанией чипсеты только в качестве составляющей собственной продукции, поэтому у других представителей технорынка не будет возможности модернизировать свои девайсы подобным новшеством.