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Huawei представила чипсет Kirin 990 на IFA 2019 в Берлине

Huawei представила чипсет Kirin 990 на техновыставке IFA 2019 в Берлине. Компания позиционирует новинку как самый мощный из ныне существующих 5G-процессоров на чипе, называя первой универсальной системой для такого рода связи.

Одна из самых больших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei презентовала на 59-й Международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине свою новую разработку – чипсет Kirin 990. Создатели уникальной 5G системы уверены, что она намного более эффективна и имеет больший потенциал развития нежели аналоги от американского Qualcomm и корейского Samsung.

Разработчики позиционируют новинку как самый мощный из ныне существующих 5G-процессоров на чипе, аргументируя это высокой скоростью передачи данных (1,25 Гбит/с), а также скоростью загрузки 7-нм процессора в 2,3 Гбит/c. Руководство Huawei приняло решение использовать созданные компанией чипсеты только в качестве составляющей собственной продукции, поэтому у других представителей технорынка не будет возможности модернизировать свои девайсы подобным новшеством.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:02

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