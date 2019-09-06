АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
EUR 72.88 USD 66.05
Курс валют на 06.09.2019

Роскачество рассказало об изменениях в поведении потребителей

Роскачество рассказало об изменениях в поведении потребителей в 2019 году. Покупатели стали реже доверять классическим источникам получения информации о товаре и теперь отдают большее предпочтение отзывам и советам в интернете.
Роскачество рассказало об изменениях в поведении потребителей

В 2019 году потребители пересмотрели свое отношение к пяти главным факторам, на которые они обычно обращают свое внимание в первую очередь. На дату изготовления стали смотреть чаще: 65% против 64% в прошлом периоде. На массу обращают внимание 34%, а не 32%. Наибольший рост отмечен у торговой марки – с 24% до 30%. Россияне стали реже смотреть на состав продукции: 39% против 42% в 2018 году.

Основным фактором при выборе товара потребителем остался срок годности. В прошлом году на него обращало внимание 68% покупателей, а в этом – уже 72%. Также внимание россиян привлекает соответствие ГОСТу и страна-изготовитель продукции – 19%. Еще 13% покупателей стараются найти на упаковке товара Знак качества. Неожиданный для многих результат показала цена продукции – на нее обращают внимание лишь 2% опрошенных.

Все чаще люди начинают доверять интернету и отзывам в нем. При этом имеется отчетливая тенденция падения важности всех остальных источников информации. Упаковку изучают 63% россиян, это на 5% меньше 2018 года. За рекомендацией к родным и близким обращаются чуть больше трети жителей РФ (35%), а за консультацией продавца – 20%.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова: «Меня пригласила на торжество мама…
Роскачество рассказало об изменениях в поведении…
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с…
Британка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованным…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими…
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит…
Renault представила раллийную версию Alpine…
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной»…
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android…
Регина Тодоренко решила приглашать в свое шоу звездные…
Дочь Кристины Асмус Настя осталась недовольна поведением Егора…
Ученые: Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает общую…
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно сменила имидж и выстригла…
Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3 с активным…
"Братик погиб. Ему было 1 год и 3 месяца": Виктория Боня рассказала о трагедии в своей…
42-летняя мама участницы «Дома-2» Клавы Безверховой призналась, что пришла на проект за молодым «юбилейным»…
Ученые: Скорость передачи информации на разных языках примерно…
В Сети появился первый трейлер мистического хоррора «Гретель и…
Врачи рассказали о пользе миндаля для организма…
Наташа Королева решила сделать пластическую операцию до 55…
LG представила флагманский смартфон LG G8X ThinQ с опционально тройным…
Дочь Ирины Пеговой хочет выдать мать замуж и подыскивает…
Любовь Толкалина рассталась с ведущим «Поедем, поедим!» Джоном…
Электронные сигареты могут приводить к бесплодию…
Юлия Ковальчук мечтает родить второго…
Apple запустила тестовую версию веб-сайта Apple…
«Услуги флориста, 300 гостей»: Стало известно, сколько будет стоить свадьба Ксении Собчак и Константина…
Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и…
Участник «Дома-2» Женя Ромашов рассказал, что во время «волшебства» с Юлей Белой они пользуются…
Восприятие движения крупных объектов ухудшается по мере развития…
Дуэйн Джонсон ради попавшего в аварию Кевина Харта пожертвовал медовым…
Летчик-испытатель рассказал о впечатлениях от полета на…
Кира Найтли назвала триллер «Опасные секреты» с ее участием историей о…
Специалисты опровергли миф о прослушке смартфонов…
В Сети обсуждают очередное «голое» фото Ксении…
Новый мировой рекорд: 74-летняя жительница Индии родила…
Анастасия Волочкова после голодовки «соблазнилась»…
Эксперты рассказали, как электронные сигареты вредят…
Ксения Бородина назвала "колхозом" наращенные…
Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy…
Просмотреть все новости