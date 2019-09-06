Роскачество рассказало об изменениях в поведении потребителей





В 2019 году потребители пересмотрели свое отношение к пяти главным факторам, на которые они обычно обращают свое внимание в первую очередь. На дату изготовления стали смотреть чаще: 65% против 64% в прошлом периоде. На массу обращают внимание 34%, а не 32%. Наибольший рост отмечен у торговой марки – с 24% до 30%. Россияне стали реже смотреть на состав продукции: 39% против 42% в 2018 году.Основным фактором при выборе товара потребителем остался срок годности. В прошлом году на него обращало внимание 68% покупателей, а в этом – уже 72%. Также внимание россиян привлекает соответствие ГОСТу и страна-изготовитель продукции – 19%. Еще 13% покупателей стараются найти на упаковке товара Знак качества. Неожиданный для многих результат показала цена продукции – на нее обращают внимание лишь 2% опрошенных.Все чаще люди начинают доверять интернету и отзывам в нем. При этом имеется отчетливая тенденция падения важности всех остальных источников информации. Упаковку изучают 63% россиян, это на 5% меньше 2018 года. За рекомендацией к родным и близким обращаются чуть больше трети жителей РФ (35%), а за консультацией продавца – 20%.