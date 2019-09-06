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Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими ногами

Беременная выпускница «Дома-2» Александра Артемова напугала преданных поклонников жутко отекшими ногами. Любимая супруга Евгения Кузина разместила в личном микроблоге пост, в котором пожаловалась на плохое самочувствие, а также объяснила, что очень боится последствий затянувшейся беременности.
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова напугала подписчиков отекшими ногами

Известно, что самой популярной формулировкой, которой Саше Артемовой приходится пользоваться последние несколько недель, является «Еще не родила!». Звезда «Дома-2» по прогнозам медиков должна была стать мамой еще в прошлом месяце, вот только сейчас самый разгар сентября, а ее «поросеночек» по-прежнему в утробе и даже не спешит встретиться с мамой и папой.

Более того, из-за откладывающегося момента схваток и родовой деятельности Артемова стала неважно себя чувствовать. К примеру, в последние дни Сашу буквально одолевают отеки, да такие, что 24-летняя мамочка не может нормально передвигаться. Оказывается, что ноги у звезды «Дома-2» увеличились до невероятных размеров, что немного напугало не только саму телезнаменитость, но и ее поклонников.

Считанные часы назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором сразу же попросила подписчиков не пугаться. Выяснилось, что Саше захотелось быть искренней с фанатами до конца, поэтому она решила показать, что ей приходится терпеть.

Нужно сказать, что читателей очень напугали опухшие ноги Артемовой. Один за другим они начали советовать Саше поменьше ходить, а также обратиться к врачу, как это в свое время сделала Катя Колисниченко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:34

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