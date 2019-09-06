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«Мы были разными людьми»: Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой женой

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин раскрыл настоящие причины развода со своей первой женой Еленой, которая родила ему двух детей. Знаменитость заявил, что они были совершенно разными людьми и буквально «тянули повозку в разные стороны».
«Мы были разными людьми»: Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой женой

Иосиф Пригожин был женат трижды и только в отношениях с Валерией узнал, что такое настоящая любовь. Его первой супругой была Елена, девушка была на 5 лет старше, тогда как самому ему было лишь 19 лет. Родители избранницы были против этих отношений и запрещали дочери выходить замуж, они даже называли будущего продюсера «чуркой». Несмотря на все это, пара сыграла свадьбу и начала жить вместе.

У Иосифа Пригожина и его первой супруги родилось двое детей, но вскоре их брак распался. Супруг решил, что больше не может жить так и сделал этот непростой выбор. Как признается муж Валерии, с Еленой они были совершенно разными людьми. У них отличались взгляды практически на все: на амбиции, на психологию, на отношения и т.д. Ему казалось, что каждый тащит их совместную «повозку» в разные стороны.

Несмотря на развод, Иосиф Пригожин не оставил бывшую супругу на произвол судьбы. Он купил ей и детям квартиру, а также постоянно помогал им деньгами. Его сын Дмитрий страдал тугоухостью третьей степени, поэтому ему требовалось долгое лечение. Все эти процедуры знаменитость оплачивал лично и никогда не жалел на них денег.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:27

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