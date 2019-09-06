Альбина Джанабаева перестала сотрудничать с Константином Меладзе и выпустила сингл

Альбина Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о точке, которую поставила в многолетней совместной деятельности с братом своего супруга Валерия Меладзе Константином. Певица поблагодарила продюсера за опыт, который ей удалось получить, работая в «золотом» составе известной группы «ВИА Гра». Популярная исполнительница уверена, что именно трамплин в виде участия в известном трио дал ей возможность прийти к решению строить сольную карьеру и добиться на этом поприще успехов. В течение последних лет звезде эстрады удалось наработать множество новых контактов, познакомиться с поэтами и композиторам, найти единомышленников, а также создать хорошую базу для расширения репертуара и охватить в разы большую аудиторию.По словам Джанабаевой, все хиты, которые были выпущены с начала текущего года, включая «Хочешь», «Спасибо, сердце», а также ремейки на «День и ночь» и «Самба белого мотылька», создавались уже в сотрудничестве с крупной менеджмент-компанией «Goldenlook». Знаменитость призвала фолловеров своего микроблога воздержаться от обсуждения того, почему она ушла от именитого продюсера Константина Меладзе, и вместо этого насладиться новым синглом «Такая, как есть».