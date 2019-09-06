Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с мужем

По словам близких друзей Елены Катиной и Сашо Кузмановича, бывшие возлюбленные сделали все, что было в их силах, чтобы вернуть любовь в свой брак, но их усилия оказались тщетными. Чтобы дать друг другу шанс обрести новое счастье, музыканты приняли решение развестись, но остаться в дружеских отношениях ради сына четырехлетнего сына Александра.Судебное заседание по делу о разводе должно было состояться еще 23 августа, но тогда из-за определенных бюрократических проволочек было отложено. К тому же пара боялась слишком большого интереса к своей личной жизни со стороны журналистов и поэтому запросила служителей Фемиды сделать слушание закрытым, перенеся на другую дату. Таким образом, бывшим супругам удалось избежать шумихи, а известие о законном расторжении брака появилось в прессе уже постфактум.Пока не известно, как бывшая солистка «Тату» и словенский рок-музыкант решили вопрос опеки над ребенком и имущественный вопрос, однако ранее источник из окружения певицы заявлял, что Александр будет жить с матерью, которая обязуется не препятствовать общению сына с отцом. Сейчас же Елена Катина отдыхает с наследником в Болгарии, а через несколько месяцев планирует отправиться с выступлениями в Бразилию и Чили. Сашо Кузманович же пока строит карьеру у себя на родине, где уже успел стать достаточно популярным рок-музыкантом.