Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android 10

Дисплей батареи

65 новых смайликов

Темная тема

Передача пароля Wi-Fi через QR-код

Android Auto

Быстрый доступ к Google Assistant

Тихие уведомления





Android 10 теперь позволяет пользователям устройств узнавать более подробную информацию об аккумуляторе, его энергозатратах и предполагаемом времени автономной работы. Все это доступно в соответствующем разделе настроек.Еще одна особенность этой версии операционной системы от Google – появление новых смайликов. Многие из них являются нейтральными по признаку пола, хотя раньше они всегда были либо мужские, либо женские. Добавлены смайлики с разными стрижками и видами спорта.Данную функцию в Android 10 ждали многие пользователи. Темная тема работает для целого ряда стандартных приложений Google – Calendar, Photos и Chrome. В некоторых программах ее придется включаться вручную. Среди приложений есть и те, что не поддерживают темную тему – Gmail и Play Store.Google добавила полностью безопасный способ поделиться данными о точке доступа Wi-Fi. Для этого другому пользователю придется лишь отсканировать QR-код, появившийся на экране смартфона.Это приложение для автолюбителей станет стандартным для ОС Android 10. Теперь его не нужно скачивать и настраивать, достаточно просто соединиться со своим автомобилем.Появился новый способ включить Google Assistant. Для этого нужно провести пальцем из любого нижнего угла экрана в противоположный.Android 10 позволит пользователям более подробно настраивать свои уведомления. Они будут разбиты на разные виды. Тихие уведомления будут появляться в соответствующем разделе, но не приведут к включению экрана и звукам оповещения.