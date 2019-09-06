Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android 10
Операционная система Android 10 стала доступна на смартфонах Google Pixel. Стали известны ее новые функции, в их числе оказались: темная тема, 65 смайликов, возможность передавать данные про Wi-Fi посредством QR-кода и многое другое.
Android 10 теперь позволяет пользователям устройств узнавать более подробную информацию об аккумуляторе, его энергозатратах и предполагаемом времени автономной работы. Все это доступно в соответствующем разделе настроек.
Еще одна особенность этой версии операционной системы от Google – появление новых смайликов. Многие из них являются нейтральными по признаку пола, хотя раньше они всегда были либо мужские, либо женские. Добавлены смайлики с разными стрижками и видами спорта.
Данную функцию в Android 10 ждали многие пользователи. Темная тема работает для целого ряда стандартных приложений Google – Calendar, Photos и Chrome. В некоторых программах ее придется включаться вручную. Среди приложений есть и те, что не поддерживают темную тему – Gmail и Play Store.
Google добавила полностью безопасный способ поделиться данными о точке доступа Wi-Fi. Для этого другому пользователю придется лишь отсканировать QR-код, появившийся на экране смартфона.
Это приложение для автолюбителей станет стандартным для ОС Android 10. Теперь его не нужно скачивать и настраивать, достаточно просто соединиться со своим автомобилем.
Появился новый способ включить Google Assistant. Для этого нужно провести пальцем из любого нижнего угла экрана в противоположный.
Android 10 позволит пользователям более подробно настраивать свои уведомления. Они будут разбиты на разные виды. Тихие уведомления будут появляться в соответствующем разделе, но не приведут к включению экрана и звукам оповещения.
Дисплей батареи
Android 10 теперь позволяет пользователям устройств узнавать более подробную информацию об аккумуляторе, его энергозатратах и предполагаемом времени автономной работы. Все это доступно в соответствующем разделе настроек.
65 новых смайликов
Еще одна особенность этой версии операционной системы от Google – появление новых смайликов. Многие из них являются нейтральными по признаку пола, хотя раньше они всегда были либо мужские, либо женские. Добавлены смайлики с разными стрижками и видами спорта.
Темная тема
Данную функцию в Android 10 ждали многие пользователи. Темная тема работает для целого ряда стандартных приложений Google – Calendar, Photos и Chrome. В некоторых программах ее придется включаться вручную. Среди приложений есть и те, что не поддерживают темную тему – Gmail и Play Store.
Передача пароля Wi-Fi через QR-код
Google добавила полностью безопасный способ поделиться данными о точке доступа Wi-Fi. Для этого другому пользователю придется лишь отсканировать QR-код, появившийся на экране смартфона.
Android Auto
Это приложение для автолюбителей станет стандартным для ОС Android 10. Теперь его не нужно скачивать и настраивать, достаточно просто соединиться со своим автомобилем.
Быстрый доступ к Google Assistant
Появился новый способ включить Google Assistant. Для этого нужно провести пальцем из любого нижнего угла экрана в противоположный.
Тихие уведомления
Android 10 позволит пользователям более подробно настраивать свои уведомления. Они будут разбиты на разные виды. Тихие уведомления будут появляться в соответствующем разделе, но не приведут к включению экрана и звукам оповещения.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:59