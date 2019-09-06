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Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной» девушкой

Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди «разнесла» новую избранницу 24-летнего Захара Саленко. По мнению длинноволосой красавицы, 24-летняя Яна Шафеева в действительности очень меркантильная девушка.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной» девушкой

Накануне вышел сентябрьский выпуск журнала «Дом-2», где есть свежее интервью с бывшей участницей реалити-шоу Елизаветой Триандафилиди. Во время беседы с «проектными» журналистами блондинка затронула тему новых отношений своего экс-избранника Захара Саленко.

Как оказалось, Триандафилиди сомневается в том, что нынешняя пассия Саленко искренне относится к главному «альфа-самцу» телестройки. Более того, Елизавета предполагает, что Яна Шафеева в действительности могла прийти в Периметре не для построения отношений с Захаром.

Стоит напомнить, что Саленко начал общаться с Шафеевой в тот период, когда она еще находилась за воротами. Тогда Захар настолько проникся симпатией к брюнетке, что принялся отказывать всем девушкам из женской спальни, которые хоть как-то проявляли к нему интерес. В числе таких героинь «Дома-2» в свое время оказалась и Анастасия Стецевят.

К слову, Триандафилиди убеждена, что новая пассия ее бывшего бойфренда пришла на реалити-шоу со своими меркантильными целями, поэтому Саленко не следует вынашивать пустых надежд, сообщает «Дом-2. Лайф».

«В любом случае для Саленко Яна слишком хороша», - подчеркнула бывшая супруга Алексея Чайчица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:08

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