Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает Яну Шафееву «меркантильной» девушкой
Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди «разнесла» новую избранницу 24-летнего Захара Саленко. По мнению длинноволосой красавицы, 24-летняя Яна Шафеева в действительности очень меркантильная девушка.
Накануне вышел сентябрьский выпуск журнала «Дом-2», где есть свежее интервью с бывшей участницей реалити-шоу Елизаветой Триандафилиди. Во время беседы с «проектными» журналистами блондинка затронула тему новых отношений своего экс-избранника Захара Саленко.
Как оказалось, Триандафилиди сомневается в том, что нынешняя пассия Саленко искренне относится к главному «альфа-самцу» телестройки. Более того, Елизавета предполагает, что Яна Шафеева в действительности могла прийти в Периметре не для построения отношений с Захаром.
Стоит напомнить, что Саленко начал общаться с Шафеевой в тот период, когда она еще находилась за воротами. Тогда Захар настолько проникся симпатией к брюнетке, что принялся отказывать всем девушкам из женской спальни, которые хоть как-то проявляли к нему интерес. В числе таких героинь «Дома-2» в свое время оказалась и Анастасия Стецевят.
К слову, Триандафилиди убеждена, что новая пассия ее бывшего бойфренда пришла на реалити-шоу со своими меркантильными целями, поэтому Саленко не следует вынашивать пустых надежд, сообщает «Дом-2. Лайф».
Накануне вышел сентябрьский выпуск журнала «Дом-2», где есть свежее интервью с бывшей участницей реалити-шоу Елизаветой Триандафилиди. Во время беседы с «проектными» журналистами блондинка затронула тему новых отношений своего экс-избранника Захара Саленко.
Как оказалось, Триандафилиди сомневается в том, что нынешняя пассия Саленко искренне относится к главному «альфа-самцу» телестройки. Более того, Елизавета предполагает, что Яна Шафеева в действительности могла прийти в Периметре не для построения отношений с Захаром.
Стоит напомнить, что Саленко начал общаться с Шафеевой в тот период, когда она еще находилась за воротами. Тогда Захар настолько проникся симпатией к брюнетке, что принялся отказывать всем девушкам из женской спальни, которые хоть как-то проявляли к нему интерес. В числе таких героинь «Дома-2» в свое время оказалась и Анастасия Стецевят.
К слову, Триандафилиди убеждена, что новая пассия ее бывшего бойфренда пришла на реалити-шоу со своими меркантильными целями, поэтому Саленко не следует вынашивать пустых надежд, сообщает «Дом-2. Лайф».
«В любом случае для Саленко Яна слишком хороша», - подчеркнула бывшая супруга Алексея Чайчица.