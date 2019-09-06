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Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит Бардо

Любовь Успенская старается быть хоть немного похожей на молодую Бриджит Бардо. Певица признается, что ей «природой не дано» выглядеть так же, как французская актриса, но попыток приблизиться к идеалу не оставляет.
Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит Бардо

65-летняя звезда шансона Любовь Успенская поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram своим видением идеальной женской внешности. Певица рассказала поклонникам, что всю жизнь мечтала иметь внешность, как у молодой Бриджит Бардо. К своему признанию исполнительница городских романсов добавила красноречивое фото, на котором попыталась изобразить знаменитую прическу французской актрисы и ее визитную карточку - пухлые губы. Кроме того, Успенская отметила, что реально смотрит на вещи и осознает, что ей «природой не дано» выглядеть так же, как звезда «И Бог создал женщину», но она все же не оставляет попыток приблизиться к своему идеалу.

Подписчики Instagram певицы заметили, что в отличие от нее, Бриджит Бардо до сих пор «натуральна» и не боится стареть, в то время как Любовь Успенская не прочь «омолодиться» при помощи пластической хирургии. И хотя некоторым фанатам 65-летней знаменитости по нраву ее внешность, многие все же считают, что она перестала быть похожей даже на себя саму в молодые годы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:25

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