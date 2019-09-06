Любовь Успенская старается быть похожей на молодую Бриджит Бардо

65-летняя звезда шансона Любовь Успенская поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram своим видением идеальной женской внешности. Певица рассказала поклонникам, что всю жизнь мечтала иметь внешность, как у молодой Бриджит Бардо. К своему признанию исполнительница городских романсов добавила красноречивое фото, на котором попыталась изобразить знаменитую прическу французской актрисы и ее визитную карточку - пухлые губы. Кроме того, Успенская отметила, что реально смотрит на вещи и осознает, что ей «природой не дано» выглядеть так же, как звезда «И Бог создал женщину», но она все же не оставляет попыток приблизиться к своему идеалу.Подписчики Instagram певицы заметили, что в отличие от нее, Бриджит Бардо до сих пор «натуральна» и не боится стареть, в то время как Любовь Успенская не прочь «омолодиться» при помощи пластической хирургии. И хотя некоторым фанатам 65-летней знаменитости по нраву ее внешность, многие все же считают, что она перестала быть похожей даже на себя саму в молодые годы.